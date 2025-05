Acqua petrolio pressioni dell’Iran e militari stranieri | tutte le sfide del nuovo Iraq

L'Iraq contemporaneo si presenta al mondo con un volto rinnovato, ma profonde tensioni interne continuano a minacciare la stabilità del paese. Mentre leader e monarchi si riuniscono a Baghdad per il vertice della Lega Araba, questioni cruciali come la gestione delle risorse idriche e le influenze militari straniere pongono sfide significative. Il ricordo di eventi drammatici, come l'abbattimento di un drone statunitense, segna il contesto delicato di questa nuova era.

Quando leader politici e monarchi sono arrivati a Baghdad per il vertice della Lega Araba, hanno trovato una capitale determinata a impressionarli. Ma sotto la patina dell’accoglienza, la città resta attraversata da tensioni profonde. Il monumento che segna il luogo in cui un drone statunitense uccise Qassem Soleimani n el 2020 è ancora lì, a ricordare un evento che ha scosso l’Iraq e ha alimentato le richieste, ancora oggi attuali, di un ritiro completo delle truppe straniere. Dopo anni di stallo, la missione della Coalizione anti-Isis, creata nel 2014, terminerà ufficialmente nel settembre 2025... 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Acqua, petrolio, pressioni dell’Iran e militari stranieri: tutte le sfide del nuovo Iraq

