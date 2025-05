Acireale attivato lo Sportello per la creazione di impresa

Ad Acireale è stato inaugurato lo "Sportello per la creazione di impresa", situato nel Living Lab di via San Giovanni Nepomuceno 8. Questa iniziativa, parte del progetto “Luoghi per Crescere” e finanziata tramite il Pnrr, offre supporto a studenti, famiglie e aspiranti imprenditori, promuovendo la cultura dell’autoimprenditorialità e facilitando l’avvio di nuove attività nel territorio.

