Accusato di tentato omicidio si rende irreperibile per giorni | trovato a Torchiarolo

Un uomo accusato di tentato omicidio si è reso irreperibile per diversi giorni dopo un'aggressione. Trovato a Torchiarolo, è stato arrestato nelle scorse ore dalla polizia. Il fatto risale al 16 maggio, quando la vittima, un militare 44enne, era stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni, dando avvio a un'indagine lampo che ha portato all'identificazione e all'arresto del presunto aggressore.

LECCE – Dopo averlo quasi ammazzato, lo accompagna in ospedale per poi darsi alla macchia: nei guai dopo l’indagine lampo. Portato negli uffici della questura nelle scorse ore, è finito in arresto con l’accusa del tentato omicidio del militare 44enne, arrivato in ospedale lo scorso 16 maggio, con... 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Accusato di tentato omicidio si rende irreperibile per giorni: trovato a Torchiarolo

Ne parlano su altre fonti

Rissa e coltellata tra giovani, in carcere il minore accusato di tentato omicidio; Cetraro, arrestato Luca Occhiuzzi dopo due anni di latitanza: accusato di tentato omicidio e estorsione mafiosa; Liverpool, arrestato accusato di tentato omicidio e droga. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Liverpool, arrestato accusato di tentato omicidio e uso di droga - Lo ha riferito la polizia locale in una conferenza stampa di aggiornamento sugli ultimi sviluppi investigativi (ANSA) ... 🔗Come scrive ansa.it

Milano, 13enne accoltellato: 27enne fermato con l’accusa di tentato omicidio - Ritrovata anche l'arma del delitto, un coltello con lama di circa 20 cm nascosto in un campo a Pozzuolo Martesana ... 🔗Riporta ilfattoquotidiano.it

Aggredito a bastonate: "E’ tentato omicidio". Arrestato a Poggibonsi - E’ stato arrestato a Poggibonsi l’operaio slovacco di 40 anni accusato del tentato omicidio di un 70enne nell’agricampeggio di Villafranca, colpito a bastonate. Dopo un anno d’indagini i ... 🔗Da lanazione.it

Cosenza - un arresto per duplice tentato omicidio