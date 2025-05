Accordo biennale Ceres sponsor della Samb

La Samb colpisce ancora con un accordo strategico: Ceres spa diventa il Jersey Sponsor per le stagioni 2025/26 e 2026/27. Grazie all'eccezionale lavoro dell'ufficio marketing guidato da Maurizio Di Ubaldo e William Clementi, il noto brand danese, con una forte presenza in Italia, affiancherĂ il club rossoblĂą, aprendo nuove opportunitĂ di visibilitĂ e collaborazione.

Gran colpo dell'ufficio marketing della Samb. I responsabili Maurizio Di Ubaldo e William Clementi hanno chiuso l'accordo biennale con Ceres spa che sarĂ JerseySponsor del club rossoblĂą per le stagioni 202526 e 202627. Brand danese con cuore operativo in Italia, Ceres fa parte del gruppo Royal Unibrew, uno dei principali produttori di birra a livello internazionale. La sede del brand è a Milano, mentre la produzione si svolge nello stabilimento di San Giorgio di Nogaro. Negli ultimi anni Ceres ha scelto di schierarsi al fianco dello sport autentico, sostenendo il calcio vero e le realtĂ che lo rendono grande ogni giorno...

