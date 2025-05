Accoltellato per una catenina | violenta rapina in corso Diaz ad opera di una baby gang

Un nuovo episodio di violenza scuote il centro storico di Forlì: un cittadino nordafricano è stato accoltellato durante una rapina avvenuta in corso Diaz, perpetrata da una baby gang. L’aggressione, avvenuta nel tardo pomeriggio di martedì, riporta alla luce il tema della sicurezza urbana e delle problematiche legate alla gioventù. I primi dettagli raccontano di un attacco brutale per una semplice catenina.

Ancora un sanguinoso episodio nel cuore del centro storico di Forlì. E' un'aggressione sfociata in rapina quella che si è consumata nel tardo pomeriggio di martedì in corso Diaz. La vittima è un cittadino nordafricano, secondo una prima ricostruzione dei fatti preso di mira da una baby gang... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Accoltellato per una catenina: violenta rapina in corso Diaz ad opera di una baby gang

