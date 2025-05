Accesso su NoiPA come abilitare il codice OTP | il video tutorial passo dopo passo per la procedura di attivazione

Scopri come abilitare il codice OTP su NoiPA grazie al nuovo video tutorial ufficiale. Questo articolo ti guiderà attraverso la procedura passo dopo passo, facilitando l'accesso sicuro alla tua applicazione mobile. Non perdere l'occasione di proteggere i tuoi dati con la validazione a due fattori!

NoiPA ha rilasciato un video tutorial, sul proprio canale YouTube ufficiale, per spiegare come abilitare il codice OTP (One-Time Password) direttamente dall'applicazione mobile. L'articolo Accesso su NoiPA, come abilitare il codice OTP: il video tutorial passo dopo passo per la procedura di attivazione ... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Abilitare il codice OTP, come fare? Il video di NoiPA - Con un video NoiPA spiega come abilitare il codice OTP sull'APP NoiPA. Innanzitutto, bisogna accedere all'APP e aprire la sezione "Profilo" in basso a destra. Dopodiché è necessario selezionare "Confi ...

