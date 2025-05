Aborto approvata all' Ars la norma che obbliga gli ospedali ad assumere medici non obiettori

Oggi l'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato un'importante norma sulla sanità, introducendo l'obbligo per gli ospedali di assumere medici non obiettori di coscienza. Questo provvedimento, parte del disegno di legge 738, è un passo fondamentale per garantire l'attuazione della legge 194 del 1978, che tutela il diritto all'interruzione volontaria della gravidanza, assicurando un accesso più equo ai servizi di salute riproduttiva.

L'Ars ha approvato oggi pomeriggio anche l'articolo 3 del disegno di legge 738 in materia di sanità: il provvedimento introduce l'obbligo di assumere medici non obiettori di coscienza nelle strutture ospedaliere pubbliche, garantendo così la piena attuazione della legge 194 del 1978, che tutela... 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Aborto, approvata all'Ars la norma che obbliga gli ospedali ad assumere medici non obiettori

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Aborto, in Sicilia scatta l’obbligo di assumere medici non obiettori - A prevederlo è una norma approvata dall'Assemblea regionale siciliana nell'ambito nel ddl 'Norme in materia di sanità' ... 🔗Riporta dire.it

L’aborto oggi, tra sabotaggio politico e battaglie giudiziarie - La rinnovata forza della destra conservatrice non basta da sola a giustificare l’odierna precarietà dell’accesso all’interruzione di gravidanza ... 🔗Scrive repubblica.it