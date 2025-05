Abbracciamo un albero bambini protagonisti al centro socioculturale del quartiere Polymer a Terni

"Abbracciamo un albero" è un'iniziativa al centro socioculturale del quartiere Polymer di Terni, dedicata ai più piccoli. I bambini parteciperanno a una visita alla mostra su Maria Lai, intraprenderanno letture e una passeggiata, e si cimenteranno nel laboratorio creativo "L'albero di Tullet". Un'opportunità unica per esplorare l'arte e la natura, educando le nuove generazioni all'importanza del patrimonio culturale e ambientale.

La visita alla mostra dedicata a Maria Lai, una delle voci più singolari dell’arte italiana dal secondo dopoguerra in poi, le letture per i bambini, una passeggiata e il laboratorio “L’albero di Tullet”. Sono le attività dell’iniziativa “Abbracciamo un albero” che si svolgerà nella sede del... 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - “Abbracciamo un albero”, bambini protagonisti al centro socioculturale del quartiere Polymer a Terni

