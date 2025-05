Abbiamo già il vincitore Isola dei Famosi fuori il nome del naufrago | è il grande favorito

L'Isola dei Famosi sta vivendo un momento cruciale, con un numero sorprendente di ritiri tra i naufraghi. Mentre il reality giunge al culmine, emergono notizie sul grande favorito in gara. Scopriamo insieme chi potrebbe aggiudicarsi la vittoria finale e come gli eliminati stanno influenzando le dinamiche del gioco in Honduras.

L’ Isola dei Famosi sta entrando nel vivo, ma una delle grosse sorprese è stato l’alto numero di ritiri. Diversi naufraghi non ce l’hanno fatta a reggere quei ritmi intensi in Honduras e hanno fatto ritorno in Italia. In queste ore si sta però diffondendo un’altra notizia interessante, ovvero chi potrebbe essere il vincitore. Sicuramente entreranno altri concorrenti nelle prossime settimane all’Isola dei Famosi, ma un naufrago già presente sarebbe il favorito numero uno. Al momento sarebbe l’unico dato per molto papabile come vincitore, anche se dietro di lui ci sono altri che potrebbero impensierirlo fino alla fine... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti da altre fonti

Quote vincente Isola dei Famosi 2025: le scommesse sui favoriti; Cosa fanno i vincitori di MasterChef? Le storie dei premiati; Erika Vikman in finale all'Eurovision 2025 con “Ich komme/ La sua Finlandia tra le più quotate. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Chi vince l'Isola dei famosi? In lavagna c'è un... leader: ecco di chi si tratta - Mercoledì 28 maggio la quarta puntata del reality condotto da Veronica Gentili: il favorito dei bookie e gli outsider ... 🔗Segnala corrieredellosport.it

Chi vince l’Isola dei Famosi 2025: un naufrago stacca gli altri, di chi si tratta e il nome della possibile eliminata - Sei naufraghi già fuori, nuove entrate in arrivo e scommesse che ribaltano ogni cosa: chi potrebbe vincere l’Isola dei Famosi 2025. 🔗gay.it scrive

Ex vincitore de L’Isola dei Famosi sputa nel piatto dove ha mangiato? «Non la rifarei», ecco chi è - Come mai per un ex vincitore de L'Isola dei Famosi l'esperienza nel reality da naufrago non sarebbe da ripetere? 🔗Riporta donnapop.it

Nicolas Vaporidis su cosa farà del montepremi dell’Isola dei Famosi: “Ecco come spenderò il denaro ”