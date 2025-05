Abbiamo finalmente scoperto qual è l' auto più veloce al mondo

Scopriamo insieme quale è l'auto più veloce al mondo, un vero e proprio gioiello meccanico riservato a un'élite di appassionati. Con velocità che superano i 400 km/h e potenze oltre i 1.000 CV, queste supercar non sono solo simboli di lusso ma anche di ingegneria avanzata. Ecco cosa serve per entrare a far parte di questo esclusivo club.

L'auto più veloce al mondo appartiene a un club molto ristretto, dove i 400 kmh e le potenze oltre i 1.000 CV sono tra i requisiti minimi, naturalmente senza considerare i prezzi, che viaggiano abbondantemente sopra il milione di euro. Tuttavia, essere ricchi può non bastare, perché spesso si tratta di vetture costruite in serie limitata e in pochissimi esemplari oppure su misura: ecco cosa le rende delle hypercar. Anche da abbienti quanto basta, però, bisogna avere i contatti giusti e il tempismo corretto. Quello della ricerca della massima velocità è un tema vecchio almeno come la storia dell'automobile stessa... 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Abbiamo finalmente scoperto qual è l'auto più veloce al mondo

Ne parlano su altre fonti

Finalmente i Millennial hanno scoperto che essere adulti è cool; Questo tool ti farà abbandonare per sempre Task Manager; Amazon rimborsa resi dimenticati dal 2018 (finalmente); I Simpson, svelata l’identità (e il vero nome) di uno storico personaggio della serie. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Finalmente abbiamo scoperto perché i gatti nascono rossi (e perché sono spesso maschi) - Recentemente, due diversi studi indipendenti ancora in fase di revisione hanno infatti finalmente svelato il segreto dietro la pelliccia arancione dei gatti, scoprendo anche un nuovo meccanismo ... 🔗Si legge su fanpage.it

Abbiamo Finalmente Capito Perché la Terra Brilla di Rosso