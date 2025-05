Abbiamo deciso di eliminare definitivamente il tuo account Facebook | attenzione alla nuova truffa Ecco come funziona

Negli ultimi tempi, le truffe sui social media sono in aumento, e Facebook non fa eccezione. Una nuova frode si sta diffondendo sotto forma di messaggi privati che sembrano provenire direttamente da Meta, completi di spunta blu per ingannare gli utenti. Scopriamo come funziona e quali precauzioni adottare per non cadere nella trappola.

Le truffe sui social media sono sempre più frequenti, soprattutto su piattaforme del gruppo Meta. Una delle più diffuse si presenta sotto forma di messaggio privato apparentemente inviato da Meta stessa, completo di spunta blu accanto al nome per simulare l’ufficialità del profilo. Il messaggio inizia con una frase allarmante: “Abbiamo deciso di eliminare definitivamente il tuo account Facebook”. Viene citata una presunta violazione delle linee guida, segnalata da altri utenti. Ma, fortunatamente, c’è una “via d’uscita”: cliccare su un link e fornire i propri dati per evitare la disattivazione... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo deciso di eliminare definitivamente il tuo account Facebook”: attenzione alla nuova truffa. Ecco come funziona

Cosa riportano altre fonti

