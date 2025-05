Aaron thorsen deve tornare per la stagione 8 di the rookie

Aaron Thorsen è atteso per il suo ritorno nella stagione 8 di *The Rookie*, dopo un'assenza dalla settima stagione che ha lasciato i fan con interrogativi sul suo destino. La sua complessa evoluzione, da giovane accusato di omicidio a poliziotto, ha catturato l’attenzione degli spettatori, alimentando l’attesa per il suo possibile reinserimento nel cast e per il suo futuro nella serie.