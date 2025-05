A26 autostrada chiusa tra Borgomanero e Romagnano Sesia

L'autostrada A26 subirà importanti chiusure nel tratto tra Borgomanero e Romagnano Sesia per consentire interventi di ispezione e manutenzione delle gallerie. Le interruzioni, che interesseranno entrambe le direzioni, si svolgeranno dalle 22 di mercoledì 28 maggio fino alle 6 di giovedì 29 maggio. Gli automobilisti sono invitati a programmare percorsi alternativi.

A26, chiusura entrata e uscita di Borgomanero per lavori