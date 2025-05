A26 autostrada chiusa tra Borgomanero e Romagnano Sesia

L’autostrada A26 subirà chiusure temporanee tra Borgomanero e Romagnano Sesia per operazioni di ispezione e manutenzione delle gallerie. Il tratto sarà chiuso in entrambe le direzioni dalle 22 di mercoledì 28 alle 6 di giovedì 29 maggio. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e a pianificare percorsi alternativi.

Ancora chiusure sull'autostrada A26. Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Borgomanero e Ghemme Romagnano Sesia, in entrambe le direzioni. Dalle 22 di mercoledì 28 alle 6 di giovedì 29 maggio, sarà chiuso il tratto... 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - A26, autostrada chiusa tra Borgomanero e Romagnano Sesia

Approfondimenti da altre fonti

Lavori sull'A26, autostrada chiusa per due notti tra Arona e Borgomanero; A26, autostrada chiusa tra Borgomanero e Romagnano Sesia; Lavori e chiusure notturne sull’A26: disagi in vista per tutta la settimana; Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana. 🔗Cosa riportano altre fonti

A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO TRA BORGOMANERO E GHEMME VERSO GENOVA - A26 GENOVA VOLTRI ... Direzione 1 Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Agli utenti in transito diretti verso Genova, dopo l’uscita obbligatoria a Borgomanero, si consiglia di ... 🔗msn.com scrive

Grave incidente sulla A26 a Borgomanero: motociclista trasportato in elisoccorso al CTO - ncidente sulla A26 a Borgomanero: motociclista 55enne in codice rosso trasportato in elisoccorso al CTO di Torino. Indagini in corso sulle cause dello scontro. 🔗Segnala quotidianopiemontese.it

Lavori notturni sulla A26 e sulla bretella A8-A26: disagi e chiusure programmate - Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alle segnalazioni e a pianificare il viaggio tenendo conto dei disagi previsti (foto d'archivio) ... 🔗Come scrive laprovinciadivarese.it

A26, chiusura entrata e uscita di Borgomanero per lavori