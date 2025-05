A Young Innovators Business Forum Mazda conferma impegno sostenibilità e innovazione

In occasione del Young Innovators Business Forum, Mazda ha ribadito il suo impegno verso la sostenibilità e l'innovazione nel settore automobilistico. Erika Giand, rappresentante dell'azienda, ha evidenziato l'importanza di un approccio olistico per raggiungere obiettivi di mobilità a zero emissioni di CO2, enfatizzando la necessità di integrare diverse tecnologie per affrontare la transizione verso un futuro più sostenibile.

(Adnkronos) – "Soprattutto in una fase di transizione come quella che stiamo vivendo l'obiettivo di una mobilità a zero emissioni di CO2 non può essere perseguito con una sola tecnologia, ma richiede un approccio olistico, che consideri tutte le soluzioni disponibili". Lo ha sottolineato Erika Giandomenico, Used Car & Fleet Account Manager di Mazda Italia,

