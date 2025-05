A Udine nasce il centro estivo che include davvero ogni bambino

A Udine debutta "Stelle in Gioco", un innovativo centro estivo pensato per includere realmente ogni bambino. Questo progetto ambizioso si propone di sostenere le famiglie, offrendo a bambini con disabilità certificata (ai sensi della Legge 104/1992) l'opportunità di vivere un'estate all'insegna del divertimento e della socializzazione, proprio come i loro coetanei.

