a tutto benvegnù ricordano l artista insieme a marcorè

Officine della Cultura e Vertigo Music celebrano l'artista A tutto benvegnù insieme a Marcorè, presentando tre date dello spettacolo "Piccole Fragilissime n". Fondata nel 1997, la cooperativa aretina è riconosciuta come "Residenza Artistica Culturale" dalla Regione Toscana e "Gruppo Orchestrale" dal Ministero della Cultura, dimostrando un impegno costante nel promuovere l'arte e la cultura sul territorio.

Officine della Cultura, la cooperativa aretina fondata nel 1997 da un gruppo di musicisti e riconosciuta dalla Regione Toscana come "Residenza Artistica Culturale" e "Gruppo Orchestrale" dal Ministero della Cultura, insieme a Vertigo Music annunciano tre date dello spettacolo "Piccole Fragilissime note – Concerto in memoria di Paolo Benvegnù", in cui il gruppo musicale di Paolo "I Benvegnù", insieme all’Orchestra Multietnica di Arezzo diretta dal musicista e scrittore Enrico Fink e con la straordinaria partecipazione di Neri Marcoré, darà nuova vita alle sue canzoni più intense e significative... 🔗 Leggi su Lanazione.it