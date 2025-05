A Torino inizierà a fare caldo con punte di 30 gradi | le previsioni

Torino si prepara ad accogliere un anticipo d'estate, con temperature che raggiungeranno punte di 30 gradi nei prossimi giorni. L'anticiclone in rinforzo promette giornate stabili e prevalentemente soleggiate, anche se non mancheranno alcune eccezioni legate al passaggio della coda di un fronte atlantico. Scopriamo nel dettaglio cosa attendersi dal meteo torinese.

