A Taranto un prontuario per il soccorso di cani o gatti

Mercoledì 28 maggio 2025, presso la sala Conferenze Asl di Taranto, si terrà la presentazione del progetto "Breve prontuario per il soccorso di cani vaganti o gatti liberi". L'iniziativa mira a fornire indicazioni pratiche per garantire un intervento efficace e responsabile in situazioni di emergenza riguardanti gli animali in difficoltà, promuovendo un maggiore benessere per gli amici a quattro zampe nella comunità.

Si terrà' mercoledì 28 maggio 2025 alle ore 10,30 presso la sala Conferenze Asl Taranto "ex Baraccamenti Cattolica", di Via Federico di Palma, n.107 in Taranto la conferenza di presentazione del progetto "Breve prontuario per il soccorso di cani vaganti o gatti liberi in stato di necessità' nella Provincia di Taranto: guida per i cittadini ed i volontari del soccorso". Il lavoro, ideato dalla Associazione animalista Randagi Monterocca Odv Ets, realizzato con la consulenza legale dell'Avv. Alessandra Tracuzzi e quella medico veterinaria del Dott. Tommaso Mauro Dubla (Direttore del Servizio Veterinario di Sanità Animale Asl Taranto) e della Dott...

