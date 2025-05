A spasso con una carabina clandestina finisce nella rete dei carabinieri

Nel corso di intensi controlli nel territorio della Valmarecchia, i carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno arrestato un 22enne di Pesaro trovato in possesso di una carabina clandestina. L'operazione, svolta durante il fine settimana, ha portato anche all'identificazione di altre tre persone, evidenziando l'impegno dell'Arma nella sicurezza della zona.

Controlli del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Novafeltria che, nel corso del fine settimana, hanno pattugliato tutta la Valmarecchia con quattro persone finite nella rete dei militari dell'Arma. In particolare ad essere nei guai è stato un 22enne persarese che, fermato per...

