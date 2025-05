A Riyad e Istanbul c’è tanta voglia di Italia

A Riyad e Istanbul si respira la voglia di Italia, con opportunità in aumento per le imprese. Chiara Maruccio, direttore finanziario di Sace, sottolinea l’importanza del Piano Mattei e l'esplorazione di mercati alternativi come Messico, Vietnam, Brasile e India. Nel primo trimestre si è registrato un incremento del 9% nei risultati, mentre le risorse per supportare l'export sono cresciute del 40%.

