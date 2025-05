A quasi 60 anni e con un fisico da urlo ha incantato il pubblico degli American Musica Awards

Il Gala degli American Music Awards 2025, tenutosi a Las Vegas, ha visto brillare Janet Jackson, che a quasi 60 anni ha conquistato la scena con il suo straordinario talento e il fascino inalterato. Dopo una lunga assenza dalle esibizioni dal vivo, la leggenda della musica ha dimostrato di essere ancora un'icona indiscussa, strappando applausi e ammirazione in un evento ricco di star over 50.

I eri sera a Las Vegas sono andati in scena gli American Music Awards 2025. Nell’evento affollato di star over 50 inossidabili, la più ammirata di tutte è Janet Jackson (59 anni). Che è tornata a esibirsi live dopo un lungo periodo, senza aver perso un grammo del suo charme e della sua prestanza. Come fa? Ecco i suoi segreti, beauty e di allenamento. Janet Jackson anticipa il nuovo album, il backstage per la cover X Leggi anche › Skincare coreana, le nuove tendenze beauty da conoscere Janet Jackson regina degli AMAs. Las Vegas, lunedì 26 maggio è la grande notte degli American Music Awards. Tra la platea e il palco brillano star mondiali come Jennifer Lopez, Gwen Stefani, Heidi Klum, Gloria Estefan... 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - A quasi 60 anni, e con un fisico da urlo, ha incantato il pubblico degli American Musica Awards

