A Piacenza vive meglio chi ha meno di 35 anni | 23 nella classifica nazionale ma perde 16 posizioni

A Piacenza, l'analisi della qualità della vita rivela che i giovani sotto i 35 anni godono di migliori condizioni rispetto agli anziani, posizionandosi al 23° posto nella classifica nazionale, ma perdendo 16 posizioni rispetto all'anno precedente. Il report de Il Sole 24 Ore esamina 107 province italiane e analizza le differenze per fasce d'età, includendo anche i bambini.

A Piacenza i giovani vivono meglio degli anziani, anche se entrambe le categorie rientrano nelle prime trenta posizioni delle classifiche finali 2025 elaborate da Il Sole 24 ore. In esame le 107 province italiane, tema l'analisi della qualità della vita per fasce anagrafiche, bambini inclusi.

Piacenza si piazza al 23° posto in Italia per quanto riguarda il benessere dei giovani, al 28° per gli anziani e al 68° per i bambini. Sono i dati forniti dall'indagine sulla qualità della vita per fa