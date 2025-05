A Palomar I Corti del 42 ValdarnoCinema Film Festival

In vista della 43ª edizione del ValdarnoCinema Film Festival, in programma dal 7 all’11 ottobre al Cinema Teatro “Masaccio”, il comitato organizzatore presenta una rassegna speciale. I sei cortometraggi più apprezzati della scorsa edizione saranno proiettati, offrendo al pubblico l'opportunità di rivivere emozioni e scoperte artistiche. Un'occasione imperdibile per gli amanti del cinema!

In attesa della 43ª edizione del ValdarnoCinema Film Festival che si terrà al Cinema Teatro "Masaccio" dal 7 all'11 ottobre prossimi, il comitato organizzatore vuole dare l'occasione al pubblico di vedere, rivedere e comunque recuperare i sei migliori cortometraggi della scorsa edizione

