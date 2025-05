A Palermo segreterie scolastiche in protesta contro l’imposizione della nuova Passweb dell’Inps

A Palermo, le segreterie scolastiche sono in protesta contro l'introduzione della nuova Passweb dell'INPS, un applicativo per la gestione delle pratiche pensionistiche. La Flc Cgil Palermo chiede il ritiro della nota dell’UAT di Palermo, inviata alle istituzioni scolastiche, ritenendo che il sistema presenti notevoli criticità e necessiti di una revisione approfondita.

La Flc Cgil Palermo chiede il ritiro della nota dell’Uat di Palermo inviata giovedì scorso a tutte le istituzioni scolastiche sull’utilizzo della nuova Passweb dell’Inps. Si tratta di un applicativo per la lavorazione delle pratiche pensionistiche e per l’applicazione dei benefici contrattuali elaborato e imposto alle scuole dall’Inps e che dovrebbe già essere utilizzato per il personale che va in pensione dal 1 settembre 2025. L'articolo A Palermo segreterie scolastiche in protesta contro l’imposizione della nuova Passweb dell’Inps ... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Ne parlano su altre fonti

"Segreterie scolastiche allo sbando e sommerse di lavoro: gli assistenti amministrativi siciliani continuano la protesta" - Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday Come Assistenti Amministrativi in servizio presso le segreterie scolastiche ... di Palermo al fine di ... 🔗Segnala palermotoday.it

Palermo, collaboratori scolastici aggrediti alla Lombardo Radice - PALERMO – “Lavorare a scuola non è mai stato così pericoloso. L’escalation di aggressioni e offese agli insegnanti e al personale Ata, da parte di genitori e studenti sta facendo emergere il disagio ... 🔗Riporta msn.com

Palermo, firmata intesa sull’utilizzo delle palestre scolastiche - Creare una sinergia operativa tra istituti scolastici e società sportive, ci permetterà quindi di operare attivamente per una più ampia promozione della cultura dello sport nella città di Palermo e in ... 🔗Segnala blogsicilia.it