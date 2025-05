A Palermo ritorna il Festival di Musica Barocca all’Olivella | per l' apertura omaggio a San Filippo Neri

Dal 30 maggio al 6 luglio 2025, il Festival di Musica Barocca torna a Palermo, celebrando l'apertura con un omaggio a San Filippo Neri. Dopo l'edizione invernale, la kermesse riporta il cuore barocco della città a pulsare con melodie avvolgenti, segnando un rinnovato impegno per valorizzare il patrimonio culturale e musicale estivo della capitale siciliana. Un evento da non perdere per gli amanti della musica e della storia.

Dal 30 maggio al 6 luglio 2025, il cuore barocco di Palermo torna a pulsare di musica. Dopo la parentesi invernale dell’ultima edizione, il Festival di Musica Barocca ritrova la sua stagione ideale: l’estate. Un ritorno che è anche una dichiarazione d’intenti, nel segno di una rinnovata sinergia... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - A Palermo ritorna il Festival di Musica Barocca all’Olivella: per l'apertura omaggio a San Filippo Neri

