A Palazzo Vecchio la voce delle vittime Scuole in Regione

A Firenze, il ricordo delle vittime del terribile attentato di via dei Georgofili continua a vivere attraverso solenni commemorazioni. Dopo la deposizione di una corona da parte delle autoritĂ cittadine, oggi pomeriggio si svolgerĂ un evento significativo nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, per dare voce alle vittime e riflettere sull'importanza della memoria e della solidarietĂ .

FIRENZE Dopo la deposizione della corona in memoria delle vittime, avvenuta la scorsa notte in via dei Georgofili alla presenza delle massime autoritĂ cittadine, oggi la cittĂ continua a tenere vivo il ricordo di quel 27 maggio. Oggi pomeriggio (17.30), nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, si terrĂ il convegno “VIa dei Georgofili. 32 anni dopo la strage. Aspettando ancora veritĂ e giustizia“ - organizzato da Associazione Familiari delle Vittime della Strage di Via dei Georgofili, Antimafia 2000, Movimento Agende Rosse - a cui parteciperanno: Luca Tescaroli, Procuratore della Repubblica di Prato; Antonella Beccaria, saggista; Rosaria Manzo, presidente Associazione Familiari Vittime della strage del Rapido 904, Salvatore Borsellino, fondatore Movimento Agende Rosse; Paolo Bolognesi, presidente Associazione familiari delle vittime della strage di Bologna; Fabio Repici, avvocato penalista; Danilo Ammannato, legale Associazione Familiari delle Vittime della Strage di Via dei Georgofili; Giorgio Bongiovanni, direttore Antimafia Duemila; Luigi Dainelli, presidente Associazione Familiari delle Vittime della Strage di Via dei Georgofili... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Palazzo Vecchio la voce delle vittime. Scuole in Regione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Crollo cantiere a Firenze, minuto di silenzio per le vittime davanti a Palazzo Vecchio - Firenze, 17 febbraio 2024 – Un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del crollo nel cantiere Esselunga in via Mariti. È stato tenuto oggi alle 15 davanti a Palazzo Vecchio a Firenze. 🔗Si legge su lanazione.it

Giornata vittime della strada: domenica la cerimonia a Palazzo Vecchio - Domenica 21 novembre dalle 10 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio si celebra la Giornata nazionale e mondiale delle vittime della strada. Il presidente del Consiglio comunale Luca Milani ... 🔗Lo riporta gonews.it

Firenze ricorda le vittime del Covid con evento a Palazzo Vecchio - Fuori da Palazzo Vecchio, oltre alle bandiere a mezz’asta, nell’aregnario, sono stati esposti alberi di ulivo in ricordo delle vittime fiorentine del Covid: 1.130 solo nel capoluogo toscano. Ogni ... 🔗Scrive controradio.it

Florence???? Exploring the Piazza della Signoria and the Old Palace