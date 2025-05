A Ottawa con Camilla re Carlo III lancia un messaggio inequivocabile al presidente Usa | Il Canada non si tocca

Durante una visita ufficiale a Ottawa, Re Carlo III e Camilla inviano un chiaro messaggio al presidente USA: il Canada è una nazione sovrana e non è in discussione. In risposta alle ambizioni di Donald Trump di annettere il Canada come 51esimo stato, la monarchia britannica riafferma il legame con il Commonwealth e la solidità della posizione canadese sul palcoscenico internazionale.

S e Donald Trump spera davvero di poter annettere un giorno il Canada, trasformandolo nel 51esimo Stato americano, dovrà ripensarci. Re Carlo III, capo del Commonwealth, non ha esitato a farsi organizzare immediatamente un viaggio ufficiale, iniziato ieri con Camilla a Ottawa, per mostrare tutto il proprio appoggio al premier Mark Carney e ai canadesi. «Il Canada non si tocca» è il messaggio della presenza altamente simbolica di Carlo e Camilla nel paese di cui rimane re e capo di Stato. A dispetto di Trump. Carlo e Camilla: due anni dopo, l’incoronazione rivive nei nuovi ritratti X Re Carlo III e la regina Camilla atterrano in Canada... 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - A Ottawa con Camilla, re Carlo III lancia un messaggio inequivocabile al presidente Usa: «Il Canada non si tocca»

Approfondimenti da altre fonti

Re Carlo e la regina Camilla in Canada: domani incontro col premier Mark Carney; video Londra, Re Carlo e la Regina Camilla alla Canada House nel centenario della sua inaugurazione - LaPresse; Carlo III a Ottawa, sostegno al Canada su sfondo pressioni Trump; Londra, Re Carlo e la Regina Camilla alla Canada House nel centenario della sua inaugurazione. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Carlo III a Ottawa, sostegno al Canada su sfondo pressioni Trump - Missione in Canada al via oggi per re Carlo III e la regina Camilla, sbarcati a Ottawa - come mostrano i media britannici - per una visita lampo di due giorni, tanto breve quanto densa di significati. 🔗Segnala msn.com

Il principe Harry vola a sorpresa in Cina, re Carlo è in Canada - Il principe Harry vola a sorpresa in Cina, nello stesso momento in cui re Carlo atterra in Canada per una visita di Stato. Il duca di Sussex si è recato a Shanghai per partecipare a una conferenza sul ... 🔗msn.com scrive

Canada, re Carlo e la regina Camilla arrivano a Ottawa in vista dell'apertura del Parlamento - (LaPresse) Re Carlo III e la regina Camilla sono arrivati lunedì a Ottawa. Le ripetute dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald ... 🔗Scrive stream24.ilsole24ore.com