A Napoli 670mila tifosi in hotel per la festa scudetto in 300mila sul Lungomare per i bus scoperti

Nel weekend dedicato alla celebrazione del titolo di campione d'Italia, Napoli ha accolto oltre 670mila tifosi e turisti, creando un'atmosfera di festa unica. Tra sfilate di bus scoperti e un Lungomare gremito di 300mila persone, la città ha vissuto momenti indimenticabili. Gli hotel hanno registrato il tutto esaurito, testimoniando l'amore per la squadra e la gioia di un'intera comunità. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Oltre 670mila tifosi e turisti a Napoli nel weekend della festa scudetto. In 300mila sul Lungomare lunedì per la sfilata dei bus scoperti. Hotel pieni...

