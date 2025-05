A Montecassiano c’è un percorso alla scoperta delle lucciole

Scopri la magia delle lucciole a Montecassiano, in provincia di Macerata! Fino al 15 giugno, Enzo Piermarini guida adulti e bambini lungo un suggestivo percorso di un ettaro e mezzo, immerso in un ambiente naturale protetto. Un'opportunità imperdibile per vivere un'esperienza affascinante e osservare da vicino questi splendidi insetti che illuminano le notti estive con le loro danze luminose.

A Montecassiano, in provincia di Macerata, come ogni anno Enzo Piermarini accompagna adulti e bambini lungo il « percorso delle lucciole ». Un viaggio magico, che dura fino al 15 giugno e attraversa un ettaro e mezzo di terra protetta, quasi nascosta, dove questi insetti continuano a danzare nella notte, a risplendere sul rispetto che la famiglia di Enzo ha sempre avuto per questo luogo incantato. La storia inizia nel 1973, quando suo nonno e suo padre, parlando tra loro una sera, fanno una promessa solenne: mai pesticidi, mai diserbanti, mai sostanze su quel terreno. Enzo, allora bambino, oggi elettricista in pensione, li osserva dalla cucina della vecchia casa di campagna... 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - A Montecassiano c’è un percorso alla scoperta delle lucciole

