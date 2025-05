' A modo mio' raccontando Lucio Dalla tra aneddoti e canzoni in scena ad Acquaviva

"Acquaviva delle Fonti si prepara a celebrare Lucio Dalla con uno spettacolo unico, 'A MODO MIO', dove canzoni e aneddoti si intrecciano in un omaggio evocativo. Questo settimo e ultimo appuntamento della stagione musicale del Teatro Luciani, prodotto da AncheCinema in collaborazione con il Comune, vedrà protagonisti Gabriele Granito e Enzo Martini, portando il pubblico in un viaggio indimenticabile nella musica del grande artista."

AncheCinema, in collaborazione con il Comune di Acquaviva delle Fonti, presenta il settimo e ultimo appuntamento della stagione di musica del Teatro Luciani: lo spettacolo musicale A MODO MIO – Raccontando Lucio Dalla tra aneddoti e canzoni con Gabriele Granito (voce recitante), Enzo Martini... 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - 'A modo mio', raccontando Lucio Dalla tra aneddoti e canzoni in scena ad Acquaviva

