A mano mano Legacoop Fvg presenta il libro sulla cooperazione che guarda al futuro

Legacoop FVG presenta un libro che esplora la cooperazione nel Friuli Venezia Giulia, non solo come un racconto storico, ma come una fonte di ispirazione per il futuro. Attraverso le sue pagine, emerge il valore di un movimento capace di evolversi e di affrontare sfide significative, diventando un pilastro nel processo di trasformazione economica e culturale della regione.

Molto più che un libro di storia. Un invito a riconoscere il valore della cooperazione nel lungo processo di trasformazione economica e culturale del Friuli Venezia Giulia. Un movimento che ha saputo resistere alla marginalizzazione, reinventarsi di fronte alle crisi, affrontare terremoti...

