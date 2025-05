A lume di candela e nuovi colori per la Casa di Iris

Sabato 17 maggio, lo Spazio Rosso Tiziano ha ospitato un suggestivo concerto a lume di candela organizzato dal Rotaract Club Piacenza. Questo evento ha sancito la conclusione di un importante service dedicato all'arte, alla solidarietà e all'impegno condiviso, trasformando la casa di Iris con nuovi colori e aprendo le porte a un futuro di speranza e comunità .

