A Liverpool un’auto ha travolto i tifosi durante la parata per la vittoria della Premier 47 feriti

Lunedì pomeriggio, l’atmosfera di festa a Liverpool, durante la parata per celebrare la vittoria della Premier League, è stata tragicamente interrotta da un incidente: un'auto ha travolto i tifosi, causando 47 feriti, di cui 27 ricoverati. Questo evento scioccante ha scosso la città, trasformando una giornata di celebrazione in un momento di preoccupazione e dolore.

Nel tardo pomeriggio di lunedì un’auto ha investito decine di persone a Liverpool, nel Regno Unito, durante la parata del Liverpool, la squadra inglese che festeggiava la vittoria della Premier League, il più importante campionato inglese di calcio. Il bilancio conta 47 feriti, di cui 27 ricoverati in ospedale. Due di questi – incluso un bambino – sono in gravi condizioni. L’automobile era guidata da un 53enne, poi arrestato. L’investitore, un britannico residente a Liverpool, ha rischiato il linciaggio della folla. Secondo la polizia si tratta di un “caso isolato” e “ non è un atto di terrorismo ”... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - A Liverpool un’auto ha travolto i tifosi, durante la parata per la vittoria della Premier, 47 feriti

