A Liverpool la parata scudetto stava finendo in strage | auto pirata sui tifosi oltre 40 feriti Athletic

A Liverpool, la festa per la vittoria della Premier League si è trasformata in tragedia quando un'auto pirata ha travolto un gruppo di tifosi, causando oltre 40 feriti. Mentre Napoli festeggiava il suo scudetto, la parata a Liverpool ha subito un drammatico epilogo, suscitando shock e preoccupazione tra i sostenitori e le autorità locali. Le celebrazioni si sono oscurate da un evento tragico.

Ieri non c’è stata solo la parata per lo scudetto a Napoli; anche a Liverpool la squadra ha festeggiato con i tifosi e il bus scoperto la vittoria della Premier League. Ma nella città inglese è andata decisamente peggio. I festeggiamenti della Premier a Liverpool: un’auto travolge i tifosi. The Athletic racconta quanto accaduto: Due persone sono state ferite gravemente dopo che un’auto ha travolto i pedoni alla parata della vittoria della Premier League. Ventisette persone sono state portate in ospedale dopo l’incidente e altre venti sono state curate dal pronto soccorso lì presente per ferite lievi... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - A Liverpool la parata scudetto stava finendo in strage: auto pirata sui tifosi, oltre 40 feriti (Athletic)

