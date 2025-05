A lezione da Emanuele Pagnini | Bisogna mettersi in gioco

Emanuele Pagnini, campione mondiale di wakeboard e simbolo di resilienza, ha condiviso la sua ispirante esperienza con i ragazzi di VB. Affetto da paraplegia, Pagnini dimostra come mettersi in gioco, affrontare le sfide e raggiungere straordinari successi. La sua storia è un potente messaggio di motivazione e determinazione per tutti.

Il cattolichino Emanuele Pagnini è campione mondiale di wakeboard per persone con paraplegia o spina bifida, o malattie progressive che limitano l'uso delle gambe. Meme Pagnini è stato ospite dai ragazzi di VB, per raccontare i suoi successi mondiali. Ha conseguito numerosi successi, come ci è riuscito? "Questo sport si può fare anche se finisci in sedia a rotelle. Io ci vivo da 31 anni, adesso ne ho quasi 50. Ho avuto un incidente in macchina quando avevo 18 anni". Come ha reagito dopo l'incidente? "I primi tempi non riuscivo ad accettare che fosse successa a me questa cosa. Poi però ho capito che la cosa migliore è accettare quello che ti è successo...