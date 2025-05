A Le Iene Nainggolan racconta | All’Inter un ultras una volta mi tirò uno schiaffo…

Nel corso di un incontro in Belgio, Radja Nainggolan si apre senza freni ai microfoni de "Le Iene". Gli inviati Stefano Corti e Riccardo Messa lo intervistano, svelando aneddoti sorprendenti, tra cui un episodio in cui un ultras lo colpì con uno schiaffo. Una chiacchierata autentica che mette in luce il lato più umano del calciatore.

Stefano Corti e Riccardo Messa sono volati in Belgio per incontrare Radja Nainggolan. L'ex centrocampista si racconta senza filtri... 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - A Le Iene Nainggolan racconta: “All’Inter un ultras una volta mi tirò uno schiaffo…”

