A Gorolo di Borghi torna il Vespa raduno in memoria di Daniele Magnani

Domenica 1 giugno, la Pro Loco di Borghi celebra il 19esimo Vespa raduno Gorolo, omaggiando la memoria di Daniele Magnani. Inserito nella tradizionale "Festa di Primavera di Gorolo", l'evento inizia alle 8.30 con le iscrizioni al costo di 12 euro e l'inaugurazione dell'esposizione delle vespe. Un'occasione imperdibile per gli appassionati e per chi desidera vivere una giornata all'insegna della convivialità e della passione per le

