A Giugno riapre il parco dei girasoli colorati a due passi da Roma

A giugno riapre il Tuscia Flower, il parco dei girasoli e gladioli a Viterbo, a solo un’ora e mezza da Roma. Un luogo ideale per godere della bellezza della natura e trascorrere momenti indimenticabili all’aria aperta. Scopriamo insieme tutte le novità e le emozioni che questo splendido campo ha da offrire ai visitatori in cerca di relax e colori estivi.

Avete voglia di trascorrere del tempo fuori Roma, all’aria aperta e immersi nella natura? A circa un’ora e mezza dalla Capitale, a Viterbo, torna il parco dei girasoli e gladioli che apre le sue porte ai visitatori come ogni estate. Il campo si chiama Tuscia Flower. Il parco dei girasoli: tutti i dettagli. Il parco die girasoli nelle vicinanze di Roma ospita 15 varietà di girasoli ornamentali dalle diverse tonalità. Gli amanti di questi fiori o i visitatori che vorranno venire a scoprire il campo potranno trovare anche nuance rare che vanno dall’arancione al rosso, dalla vaniglia al bianco fino al rosa... 🔗 Leggi su Funweek.it

