A Gessate coltelli botte e paura | Allarme stazioni serve un patto

L’allerta sicurezza a Gessate e Gorgonzola si intensifica dopo recenti episodi di violenza, tra cui una rissa tra bande armate di coltelli. Sebbene non ci siano stati feriti gravi, l’emergenza è palpabile e richiama l’attenzione sulla necessità di un patto tra istituzioni e comunità per garantire tranquillità nelle stazioni della metro e nei quartieri. La paura è crescente, e le soluzioni devono arrivare in fretta.

Gessate (Milano) – Una rissa fra stranieri l'altra sera a Gorgonzola, l'eco ancora viva del maxi ritrovo fra bande, con passamontagna e coltello, avvenuto a Gessate qualche settimana fa. In entrambi i casi nessuna grave conseguenza. Ma sulle stazioni del metro, sui piazzali esterni e sui quartieri che le ospitano si riaccende il dibattito sicurezza. Un tavolo di confronto e collaborazione è aperto con le forze dell'ordine. Servizi mirati di controllo potrebbero essere promossi o rinforzati. Ma si lavora su tre fronti: presidio, urbanistica e prevenzione del disagio: " Vi sono più fattori: serve la rete "...

