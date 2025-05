A due anni dall’omicidio Senago ricorda Giulia Tramontano

A due anni dall'omicidio di Giulia Tramontano e del piccolo Thiago, Senago si unirà in memoria delle vittime stasera, martedì 27 maggio 2025, alle ore 20:45. L'evento si terrà al Parchetto tra via Pacinotti e via Padova, un'occasione per la comunità di riflettere su un tragico episodio e per esprimere solidarietà e vicinanza ai familiari colpiti da questa terribile perdita.

Questa sera, martredì 27 maggio 2025, alle ore 20:45, la comunità di Senago si ritroverà al Parchetto tra via Pacinotti e via Padova per ricordare Giulia Tramontano e il piccolo Thiago, nel secondo anniversario della loro morte per mano del compagno e padre del nascituro, Alessandro Impagnatiello Ricordo di Giulia Tramontano a due anni dall’0micidio ... 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

