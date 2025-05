A Desio Carlo Moscatelli vince al primo turno | Dobbiamo rappacificare la città con la politica

A Desio, Carlo Moscatelli trionfa al primo turno, portando un messaggio di speranza e unità per la città. In un momento di tensione politica, il nuovo sindaco sottolinea l'importanza di rappacificare il clima cittadino e lavorare per il progresso, affinché Desio possa competere con le altre realtà brianzole. La sua elezione rappresenta una nuova opportunità per rinnovare l’impegno civico e sociale.

Desio (Monza e Brianza) – Via la tensione, l'ora della gioia. Poi la consapevolezza di essere chiamato a svolgere un ruolo importante in una città che deve mettersi a correre per rimanere al passo di altre realtà brianzole limitrofe di pari dimensione. Carlo Moscatelli, alla Pro Desio, dopo la pubblicazione degli ultimi risultati ha assaporato la vittoria. Era stato un signore vent'anni fa quando aveva perso contro Gianpiero Mariani, ha dimostrato massimo rispetto per l'avversario anche dopo la vittoria. La gioia di Carlo Moscatelli. "Ringrazio tutti – ha poi dichiarato – per l'impegno dimostrato in campagna elettorale e per il voto che mi è stato dato...

