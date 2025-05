Il 27 maggio 2025, Castiglion Fiorentino ha ospitato un'importante iniziativa "Liberi dai Rifiuti", culminata nell'analisi della raccolta effettuata su un'area di 500 metri quadrati. I dati emersi sono sorprendenti: 1993 rifiuti, con un predominio di mozziconi di sigaretta, frammenti di carta e plastica. Questo appuntamento sottolinea l'importanza della sensibilizzazione ambientale e della lotta contro l'inquinamento.

Arezzo, 27 maggio 2025 – A Castiglion Fiorentino appuntamento con liberi dai rifiuti Dopo la raccolta sul campo, nei giorni scorsi l’analisi dei rifiuti raccolti. In 500 metri quadrati trovati 1993 rifiuti. Il podio: 957 mozziconi di sigaretta, 175 frammenti di carta e 166 pezzi di plastica. 1993 rifiuti raccolti in soli 500 metri quadrati. In testa la plastica con il 62, 7 %, segue la carta e il cartone con il 13,7 %, il vetro con il 9.5 %, poi il metallo con l’8.1 %; chiude la classifica il RAEE (acronimo di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) con lo 0.1 %. Ma non è tutto... 🔗 Leggi su Lanazione.it