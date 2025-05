a buccinasco volontari in azione per rigenerare il parco spina azzurra

A Buccinasco, i volontari scendono in campo per la prima edizione del Retake Day, un evento nazionale dedicato alla tutela dei beni comuni e alla rigenerazione urbana. Questa iniziativa rappresenta un'opportunità per promuovere la partecipazione attiva della comunità , valorizzando il Parco Spina Azzurra e contribuendo a un ambiente più sostenibile e accogliente per tutti. Scopriamo insieme come si svolgerà questa mobilitazione collettiva.

