A bordo di una minicar si scontra con un’auto a Bari | morta a 16 anni Ferita l’amica

Un tragico incidente a Bari ha coinvolto una minicar e un'auto, causando la morte di una ragazza di 16 anni e ferendo gravemente la sua amica di 18 anni. L'impatto è avvenuto nella notte vicino al ponte Adriatico, con entrambi i veicoli ora sotto sequestro. La cronaca riporta un evento che ha scosso la comunità locale. Scopri di più sui dettagli dell'incidente.

L'impatto nella notte tra un'auto e un mezzo elettrico nei pressi del ponte Adriatico. Grave l'amica passeggera, 18 anni appena compiuti. Sequestrati i due veicoli... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - A bordo di una minicar si scontra con un’auto a Bari: morta a 16 anni. Ferita l’amica

