A bordo di un monopattino vede i carabinieri e tenta di disfarsi della marijuana | arrestato 18enne

Un 18enne è stato arrestato dai carabinieri di Reggio Calabria dopo aver tentato di disfarsi della marijuana mentre si trovava a bordo di un monopattino. L'episodio è avvenuto durante un servizio notturno nel quartiere di Catona, dove il giovane è stato sorpreso in flagranza di reato con sostanze pronte per lo spaccio.

Un giovane di 18 anni, sorpreso in flagranza di reato, con sostanza stupefacente pronta per essere spacciata, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Reggio Calabria, nel corso di un servizio notturno di pattuglia. Tutto accade nel cuore della notte, nel quartiere di Catona. I... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - A bordo di un monopattino vede i carabinieri e tenta di disfarsi della marijuana: arrestato 18enne

