A 40 anni dal diploma la VD si ritrova a cena

Venerdì scorso, un gruppo di 12 ex compagni della VD dell'Aleotti ha celebrato 40 anni dal diploma al ristorante Da Pippi a Poggio. Un’occasione speciale per rivivere ricordi condivisi e rinforzare legami che, anche dopo decenni, continuano a occupare un posto privilegiato nel loro cuore. Con nostalgia e gioia, hanno ripercorso gli anni dell'estate 1985, un momento cruciale della loro giovinezza.

Venerdi, 12 ex compagni della VD dell’Aleotti si sono ritrovati al ristorante Da Pippi a Poggio, per festeggiare i 40 anni del diploma. Era l’estate 1985, quando quei ragazzi concludevano un percorso di vita trascorso insieme e che ancora oggi custodiscono in un angolo molto speciale del cuore. Con loro, l’amato professor Antonio Faccioli. A riabbracciarsi sono stati Adamo Bolognesi, Massimo Bolognesi, Gino Brina, Massimo Codecà, Pietro Curzola, Alessandro Da Tripoli, Massimo Dallafina, Pierpaolo Giovannini, Nicola Guietti, Marco Magri, Michele Marchi, Massimiliano Semprucci e, naturalmente, Antonio Faccioli... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A 40 anni dal diploma, la VD si ritrova a cena

Altre fonti ne stanno dando notizia

