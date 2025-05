3-I spa dopo tre anni è ancora una scatola vuota

Dopo tre anni dalla sua fondazione nel 2022, 3i Spa si presenta ancora come una "scatola vuota", con un percorso irto di incertezze. Destinata a diventare il fornitore chiave per Inps, Istat e Inail, ha già visto il passaggio di quattro presidenti, sollevando interrogativi sul suo reale scopo e sulla capacità di adempiere agli obiettivi per cui è stata creata.

Nata nel 2022, la società che avrebbe dovuto diventare fornitore privilegiato di Inps, Istat e Inail ha cambiato già quattro presidenti. Ma non è ancora chiaro a cosa serva... 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - 3-I spa dopo tre anni è ancora una scatola vuota

50.000 Terremoti In 3 Settimane Hanno Risvegliato Il Vulcano