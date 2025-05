3 anni fa facevano fatica a generare un’immagine o un video ora sembrano reali | stupore tra gli utenti per il nuovo video IA di Will Smith che mangia gli spaghetti

Negli ultimi tre anni, l'evoluzione dell'intelligenza artificiale ha raggiunto traguardi straordinari, trasformando immagini e video in produzioni sempre più realistiche. Un esempio emblematico è il recente video IA di Will Smith che mangia spaghetti, suscettibile di stupore tra gli utenti. Riviviamo il contrasto tra il passato, con rappresentazioni grottesche, e il presente, dove la tecnologia sembra superare i confini della realtà.

La tecnologia sta facendo passi da gigante. Era il 2023 quando un video generato da un’intelligenza artificiale mostrava una versione sfigurata di Will Smith mentre mangiava spaghetti con le mani. Il volto dell’attore si deformava, le espressioni erano a dir poco esagerate, i movimenti innaturali. Insomma, potevamo quasi definirlo psichedelico. A un certo punto, due Smith comparivano in scena, entrambi impegnati a masticare pasta in modo scoordinato. Il video non aveva audio, ma bastava guardarlo per restarne sconvolti. Poi qualcosa è cambiato. E velocemente. A inizio 2025, l’utente @bearlyai pubblica su X (ex Twitter) un nuovo aggiornamento... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it