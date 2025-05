28 Maggio | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 28 maggio segna il 148º giorno dell'anno, un momento ideale per riflettere sugli eventi storici, sull'oroscopo e sui proverbi legati a questa data. Oggi celebriamo San Germano di Parigi, mentre il proverbio “Maggio giardinaio non riempie il granaio” ci invita a contemplare i cicli della natura. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa giornata e il suo significato!

Il 28 maggio è il 148º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 218 giorni alla fine dell’anno. Fase lunare: Gibbosa crescente Santo del giorno: San Germano di Parigi, vescovo Proverbio del giorno: Maggio giardinaio non riempie il granaio. Giornata internazionale... 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - 28 Maggio | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno

